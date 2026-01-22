Никола Пелц Бекъм лъже за драмата с булчинската ѝ рокля

Драмата около семейство Бекъм се заплита.

След като Бруклин Бекъм – най-голямото дете на светската двойка Виктория и Дейвид Бекъм – избухна в Instagram с обвинения към родителите и цялата си фамилия, сега започнаха да излизат доказателства, които малко противоречат на казаното.

Според Бруклин, основният фактор за разрив в отношенията с родителите му, е начинът, по който те се отнасяли към съпругата му Никола Пелц. По думите му, член на семейството не искал Никола във фамилията, твърдейки че тя не е „наша кръв“ и „никога няма да бъде част от нас“. Бруклин също така обвини майка си Виктория, че се е отказала от ангажимента да направи булчинската рокля на актрисата в „последния момент“, което накарало булката да търси решение по най-бързия начин.

В крайна сметка 31-годишната милиардерска наследница носи дизайн на Valentino за церемонията през април 2022 година. Според Vogue обаче, визията не е избрана насила или по задължение, а е била в продължение на разработка цяла година. В статия на модната библия се казва, че Никола е провеждала множество разговори с креативния директор на Valentino, Пиерпаоло Пичоли, и неговия екип за създаването на перфектния дизайн.

