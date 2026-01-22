Думите на Бруклин оставили Виктория с "разбито сърце"

Виктория Бекъм е "смазана" от острото изявление на сина си Бруклин Бекъм за драмата в семейството, но според информация именно един ред я е разтърсил до крайност.

Според Mirror UK, 51-годишната Виктория е напълно съсипана от това, че Бруклин е споменал бъдещото семейство, което той и съпругата му Никола Пелц планират, защото за нея това означавало, че няма да бъде част от живота на техните деца.

"Всичко, което искаме, е мир, личен живот и щастие за нас и нашето бъдещо семейство", написа 26-годишният Бруклин в края на дългия си списък с обвинения към "контролиращите" и "демонстративни" майка и баща - Виктория и Дейвид Бекъм.

Този фин намек за потенциални внуци бил особено болезнен за Виктория и Дейвид, пише Mirror UK, тъй като да станат баба и дядо било мечта за бившата звезда от Spice Girls, превърнала се в моден дизайнер, и за пенсионирания футболист.

Виктория, която е майка и на 23-годишния Ромео Бекъм, 20-годишния Круз Бекъм и 14-годишната Харпър Бекъм, беше попитана в интервю за Vogue през февруари 2024 г. дали е развълнувана да стане баба.

"О, Исусе. Какво? Ууу! Чакай малко. Не мисля, че това се случва точно сега. Освен ако вие знаете нещо, което аз не знам - не се случва точно сега", реагира тя, докато разхлабвала яката си и се веела с ръка. Все пак тя добавила: "Надявам се един ден, ако съм благословена, това би било прекрасно". Още разгорещена от самата мисъл, Виктория продължила да се вее и допълнила: "Боже, горещо е. Хора, горещо е тук! Какво става?"

Междувременно Бруклин каза в интервю за Entertainment Tonight през август 2022 г., че иска да е млад баща и да има "10 деца" с 31-годишната Никола Пелц.

В понеделник Бруклин публикува в Instagram Story пост, който според информацията е оставил мнозина шокирани, като така потвърдил множество отдавнашни слухове за напрежение в семейството.

Той обвини родителите си, че се опитвали да съсипят връзката му с Никола Пелц още отпреди тяхната сватба, която бе през април 2022 година.

"Седмици преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и се опитваха да ме подкупят, за да се откажа с подпис от правата върху името си, което щеше да засегне мен, съпругата ми и бъдещите ни деца. Бяха твърдо решени да подпиша преди датата на сватбата, защото тогава условията на сделката щяха да се задействат. Отказът ми повлия на плащането и оттогава никога не са се държали с мен по същия начин", твърди Бруклин.

Напрежението ескалирало непосредствено преди сватбата, след като Виктория, според твърденията, се отказала да направи роклята на Никола в последния момент.

А черешката идва малко по-късно, когато по време на приема, Виктория "присвоила" първия танц на младоженците и започнала да танцува "много неприлично" с Бруклин, което го накарало да се чувства "неловко" и "унизен".

Бруклин твърди още, че майка му го нарекла "зъл", защото избрал на тяхната маса да седнат бабите им, защото и двете били без съпрузите си.

Нито Виктория, нито 50-годишният Дейвид Бекъм са коментирали публично конкретно обвиненията на Бруклин.