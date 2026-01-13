Родителите на Бруклин Бекъм вече могат да общуват с него само чрез адвокати

Бруклин Бекъм направи поредно нещо, с което нарани своите родители Виктория и Дейвид Бекъм. 26-годишният готвач изпратил правно известие на родителите си.

Писмото било изпратено през лятото и в него той помолил кореспонденцията между тях да преминава само през неговите адвокати, съобщават от "The Sun".

Вики и Дейвид не трябва да общуват с него лично. А и не трябва да го тагват в публикации в социалните мрежи.

Малко преди Коледа пък Бруклин блокира родителите си в социалната мрежа Instagram.

Още за влошените им отношения четете в teenproblem.net