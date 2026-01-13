IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Родителите на Бруклин Бекъм вече могат да общуват с него само чрез адвокати

Той поискал това

13.01.2026 | 00:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Бруклин Бекъм направи поредно нещо, с което нарани своите родители Виктория и Дейвид Бекъм. 26-годишният готвач изпратил правно известие на родителите си.

Писмото било изпратено през лятото и в него той помолил кореспонденцията между тях да преминава само през неговите адвокати, съобщават от "The Sun".

Вики и Дейвид не трябва да общуват с него лично. А и не трябва да го тагват в публикации в социалните мрежи.

Малко преди Коледа пък Бруклин блокира родителите си в социалната мрежа Instagram.

Още за влошените им отношения четете в teenproblem.net

звезди Бруклин Бекъм Дейвид Бекъм Виктория Бекъм отношения
