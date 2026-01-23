Чешкият премиер си купи глобус, за да „намери Гренландия“

Чешкият министър-председател Андрей Бабиш се превърна в обект на разнопосочни коментари в социалните мрежи, след като си купи скъп глобус с обяснението, че му е необходим, за да „намери Гренландия“.

Автономната територия на Дания попадна във фокуса на международното внимание, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поеме контрол над нея. Амбицията му разтърси НАТО и постави Бабиш, който сам се определя за „тръмпист“, в неудобна позиция. Премиерът похарчи стотици долари за глобус и публикува информация за покупката в социалните мрежи.

„Купих този глобус за 15 000 крони (720 долара) – красив и голям, за да видя точно къде се намира тази Гренландия“, заяви Бабиш пред журналисти, попитан за позицията на правителството му по напрежението между САЩ и Дания. Обикновените глобуси в Чехия обикновено струват до 1 000 крони.

Премиерът отиде още по-далеч, като се оплака, че стандартните карти изкривяват географските факти. „На този красив глобус се вижда истинският размер на Гренландия в сравнение със Съединените щати и Европа. А тук, съвсем близо, е Русия и ако, не дай Боже, избухне конфликт, ракетата няма да лети дълго“, каза той.

Говорителят на сайта за ценови сравнения Heureka Ондржей Шведа съобщи, че търсенията на глобуси рязко са нараснали. „От понеделник насам отчитаме ръст от 420 процента – увеличение със стотици търсения“, заяви той пред АФП, цитиран от БГНЕС.

Междувременно Доналд Тръмп се отказа от идеята да вземе Гренландия със сила. Бабиш пък даде свое обяснение за вълната от реакции. „Някои хора се забавляват, а други ми се смеят, защото мислим по различен начин“, каза той.