Синовете на Меган Трейнър развълнувани заради бебето

Меган Трейнър разкри, че синовете ѝ са много щастливи, че имат сестричка. 32-годишната певица и 33-годишният ѝ съпруг Дарил Сабара скоро станаха родители за трети път. Бебето е момиче и е било износено от сурогатна майка.

Актьорът и изпълнителката имат още син Райли, който се роди през февруари 2021 г., както и син Бари, който се роди през юли 2023 г. Дъщеря им се казва Майки Муун.

"Те са на седмото небе. Райли приема своята роля на "голям брат" много сериозно, а Бари е просто толкова нежен и любопитен с нея. Да ги гледам да се свързват със сестра си е една от най-сладките части от цялото това преживяване", коментира звездата пред "People".

Райли няма търпение да разкаже на съучениците си за бебето.

