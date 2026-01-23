IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рейчъл Макадамс се появи за първи път с дългогодишния си партньор

Актрисата получи собствена звезда сред величията в Холивуд

23.01.2026 | 21:53 ч. 0
Снимка: Getty Images

Рейчъл Макадамс получи напълно заслужена звезда на Алеята на славата в Холивуд.

47-годишната актриса пристигна в Лос Анджелис на 20 януари, за да бъде почетена и включена в дългия списък с величия от развлекателната индустрия, получили място на известния тротоар. 

На церемонията Макадамс беше доста емоционална, почитайки важни хора от професионалния и личния си живот. Тя се обърна специално към сестра си Кайлийн и дългогодишния си партньор Джейми Линдън, които бяха на първия ред. 

Рейчъл Макадамс
