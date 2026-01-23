Рейчъл Макадамс се появи за първи път с дългогодишния си партньор

Рейчъл Макадамс получи напълно заслужена звезда на Алеята на славата в Холивуд.

47-годишната актриса пристигна в Лос Анджелис на 20 януари, за да бъде почетена и включена в дългия списък с величия от развлекателната индустрия, получили място на известния тротоар.

На церемонията Макадамс беше доста емоционална, почитайки важни хора от професионалния и личния си живот. Тя се обърна специално към сестра си Кайлийн и дългогодишния си партньор Джейми Линдън, които бяха на първия ред.

