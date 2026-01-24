5 начина да сте модерни в цвета на 2026

Цветът, който ще завладее 2026 г., не е смел основен цвят или неонова светкавица, а шепот. Облачното бяло е топъл, нюансиран и по своята същност спокоен неутрален цвят, който е готов да доминира в модата, красотата и интериора. Как да сте модерни в „облачно бяло“ – цветът на 2026-а?

В облачно бяло от глава до пети

Най-въздействащият начин да носите облачно бяло е да го прегърнете изцяло. Визията от глава до пети в този нюанс е олицетворение на непринудена, модерна елегантност.

Ключът е в играта на текстурите, за да не изглеждате „плоски“. Как да го стилизирате? Комбинирайте мек, оребрен пуловер с широки панталони и леко палто. Завършете с обувки в различен тон (от същото семейство). Смесицата от матови, драпирани и прозрачни материи създава обем и движение.

Нежната природа на този цвят го прави перфектен фон за другите ключови нюанси на 2026 г., създавайки визии, които се усещат хармонични и извисени. Можете да го съчетаете с виолетово-сиво: това е мечтаната комбинация.

Например: копринена рокля в облачно бяло под „опушен, прашен“ лавандулов блейзър е чиста поезия. С теракота: добавете земност и топлина. Представете си пуловер от плетена материя с теракотена миди пола – идеален за преходни сезони. С хромирано сребърно: за футуристичен вид, съчетайте вталени панталони с отразяващ сребрист потник. Това е готино, изчистено и невероятно шик.

Източник: 5 начина да сте модерни в „облачно бяло“ – цветът на 2026