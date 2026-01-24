Пътешествия според зодията за 2026-а

Нова година, нови планове за пътуване. Сега, когато 2026 г. най-накрая е тук, официално е време да спрем просто да манифестираме големите си цели и най-накрая да ги осъществим. Иначе казано - ако копнеете за приключения през новата година, ето вашият знак, за да резервирате пътуване. Но къде? Светът е голямо място и имате много възможности. Ако се мъчите да стесните дълъг списък с желания за пътуване, вашата мечтана дестинация може би е написана в звездите. Астрологията може да ви помогне да определите всичко - от идеалното ви хоби до книгата, която трябва да прочетете, така че оставянето на вашия зодиакален знак да повлияе на вашия маршрут на пътуване е напълно правилно.

Астрологът Хелена Уудс вярва, че вашата рождена карта е ключът към следващото ви голямо приключение. "Тези, които имат земни или водни луни, може да се насладят на по-бавни, спокойни форми на пътуване или да предпочитат да прекарват повече време у дома, отколкото на път", обяснява тя. "Тези с огнени или въздушни луни ще се насладят на летене до дъното на гащите си и тръпката от нови дестинации всеки ден, вместо да имат рутинно ежедневие у дома".

За пътуване, което перфектно отговаря на вашата атмосфера, нека астрологията бъде вашият водач. Ето къде трябва да пътувате тази година, въз основа на вашата зодия.

Овен - Мадейра, Португалия

Представителите на зодия Овен може да са известни със своите уверени и смели личности, но 2026 година ще ги подтикне да забавят темпото и да се вгледат в себе си. От средата на февруари нататък, 2026 не е година за купони - тя е за идентичност. Имате нужда от пейзажи, които премахват шума. И кое по-добро място да се насладите на тишината от Мадейра, Португалия? Естествените термални басейни (като Порто Мониш), спокойни ботанически градини, места за разходки и множество висококачествени СПА центрове са идеалното място за тиха почивка, далеч от реалността.

