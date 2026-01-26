"3.0 Килограма щастие" - филм по действителни събития

Филмът "3.0 Килограма щастие" тръгва премиерно в киносалоните в цялата страна на 30 януари 2026 г. Сюжетът, написан по действителни събития, ще оживее на голям екран.

"Една от героините ни, която има репродуктивни проблеми, е в постоянен бърнаут заради кариера. Но има и преса върху жените, защото има определени години, в които да напреднеш кариерата си, те съвпадат с годините, в които най-лесно една жена може да забременее. За репродуктивните проблеми не се говори чак толкова много, има стигма, има неразбиране и няма толерантност от обществото, дори и от най-близките - те са най-жестоки", каза режисьорът и продуцент Зорница София в студиото на "България сутрин".

Тя е категорична, че жените страдат, когато имат репродуктивни проблеми.

"В нашата история има две жени и двама мъже. Това е история, която почти по равен начин представя по уникален начин четирима невероятни актьори - Герасим Георгиев-Геро, Владимир Александров Зомбори, Дария Симеонова, а централната роля е изнесена от Стефка Янорова", допълни София в ефира на Bulgaria ON AIR.

Чрез филма екипът се опитва да поднесе тази толкова сериозна тема с лекота.

"Много ми се иска да има дискусия, нещата не са черно-бели. Не можем да говорим за репродуктивни проблеми, въвличайки само жените. Всички са завъртени в това. Усещането за смисъл е това, което ни държи най-живи и в най-добра кондиция", коментира още тя.

Зорница София призова хората да не бързат да съдят другите: "Не трябва да бързаме да сочим другия. Преди любовта има един друг елемент, това е приемането".