Емрах се хвърли да защитава брат си Фики: "Евровизия" е пълна мафия

Емрах Стораро отправи гневни обвинения към формата, който трябва да избере българската песен за "Евровизиа" след отпадането на брат му Фики. По-малкият син на Тони Стораро директно отправи обвинения, че българският конкурс е подкупен и го нарече "Евромафия".

"Е*ати подкупената работа е тази "Евровизия". Като всички български формати, всичко е нагласено", избухна Емрах в профила си в Instagram в публикации, които вече са изтрити.

"Пълна мафия, братле, не могат да ме убедят, че някакви изпълнители имат 4 пъти повече гласове от Фики, при положение, че имат репертоар от 2 песни. Как събраха фен база от 20 хиляди гласове?", допълни във втори пост Емрах.

Той е категоричен, че резултатите са далеч от реалната подкрепа на публиката и заявява, че бойкотира конкурса и не вярва на официалните данни за гласуването.

Малкият Стораро не пести критика и към композитора Петър Дундаков от журито, който по думите му не разбира понятието поп-фолк и няма място да оценява подобен тип музика. Той не се посвени и да обиди групата Innerglow, които също продължиха напред, заявявайки, че никой не е чувал за тях.

Острите думи на младия поп-фолк певец разпалиха страстите и отприщиха спор в социалните мрежи. Самият Фики за момента не е коментирал представянето си.

Припомняме, че освен него, от надпреварата отпаднаха още: Михаела Филева, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, VALL и Veniamin.

Фики и Роксана бяха единствените представители на поп фолка, които бяха избрани да се състезават в надпреварата. Синът на Тони Стораро отпадна на първия етап, но Роксана продължава напред към втория полуфинал, на който ще бъде избран изпълнителят, който ще представи страната ни на "Евровизия" във Виена през май.

Във втория етап от селекцията, който ще се проведе на 31-ви януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1, продължават: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah.

Професионалното жури е в състав: Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши.