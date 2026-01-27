Андре Агаси и Григор Димитров позират голи до кръста

Андре Агаси и Григор Димитров изглеждат невероятно на ретро снимка без тениски.

Американската тенис легенда беше ментор на Гришо в продължение на две години, след като българската звезда претърпя серия от неуспехи на корта.

Сега Агаси припомня за хубавото им приятелство по време на Откритото първенство на Австралия, шест години след като двамата тенисисти за последно работеха заедно на корта.

Андре, който е смятан за един от най-великите тенисисти в историята, публикува снимка в Instagram профила си, за да пожелае късмет на бившето си протеже в участието му на Откритото първенство на Австралия, като същевременно зарадва феновете със специален спомен.

Съпругът на Щефи Граф сподели снимка на двамата отпреди няколко години, когато Григор беше млад мъж и изгряваща звезда в тениса. И двамата са без тениски, докато позират пред камерата на тенис корт, а на втората снимка, която е от по-скоро, са заснети в хотел, прегръщайки се.

На втория кадър Андре носи червена тениска с черни шорти и клин отдолу, докато Григор носи черна тениска и съответстващи панталони. „Тогава срещу сега @grigordimitrov… За щастие се научихме как да носим тениски! Обичам те, продължавай да се бориш!“ написа Андре в надписа, докато феновете се втурнаха в секцията за коментари, за да споделят любовта си и към двамата.

Източник: Tialoto.bg