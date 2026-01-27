IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лейтън Мийстър разкри тайната на щастливия брак

С Адам Броуди е

27.01.2026 | 23:10 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лейтън Мийстър разкри ключа към щастливия брак. 39-годишната актриса е омъжена за 46-годишния актьор Адам Броуди от 2014 г.
Звездата смята, че просто това, че двамата се харесват е тайната на успешната връзка.

"Толкова е забавно, защото онази вечер някой ме попита това и аз казах: "Иска ми се да имах отговора.". Но мисля, че просто да се харесвате един друг и да се разбирате е голяма част от това. Това е вид основа. Просто да си казваш: "Аз наистина харесвам този човек"", посочи Лейтън пред "People".

Актрисата смята още, че е важно винаги да си открит и склонен да работиш върху себе си във връзката.

Тагове:

звезди Лейтън Мийстър брак Адам Броуди двойка
