Лейтън Мийстър разкри тайната на щастливия брак

Лейтън Мийстър разкри ключа към щастливия брак. 39-годишната актриса е омъжена за 46-годишния актьор Адам Броуди от 2014 г.

Звездата смята, че просто това, че двамата се харесват е тайната на успешната връзка.

"Толкова е забавно, защото онази вечер някой ме попита това и аз казах: "Иска ми се да имах отговора.". Но мисля, че просто да се харесвате един друг и да се разбирате е голяма част от това. Това е вид основа. Просто да си казваш: "Аз наистина харесвам този човек"", посочи Лейтън пред "People".

Актрисата смята още, че е важно винаги да си открит и склонен да работиш върху себе си във връзката.

Още за отношенията четете в teenproblem.net