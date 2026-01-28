IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мел Си май ще вдига сватба

За първи път иска да се омъжи

28.01.2026 | 02:29 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мел Си разкри, че обмисля да сключи брак. 52-годишната певица от Spice Girls е имала няколко дългосрочни връзки през годините, но никога не е вдигала сватба. Преди тя си е мислила, че сватбата няма да бъде част от нейния живот. Но сега гаджето ѝ Крис Дингуол явно е променило мнението ѝ.

Тя е толкова щастлива с него.

"Знаете ли какво? Това е нещо, което не мислех, че ще бъде част от моята история. Но съм толкова щастлива с Крис. Може би е нещо, което ще бъде в живота ми. Просто си мисля, просто направи всички неща. Нали знаете какво имам предвид? Опитай от всичко", коментира звездата пред вестник "The Sunday Times".

Мел Си брак сватба Крис Дингуол
