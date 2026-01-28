Мел Си май ще вдига сватба

Мел Си разкри, че обмисля да сключи брак. 52-годишната певица от Spice Girls е имала няколко дългосрочни връзки през годините, но никога не е вдигала сватба. Преди тя си е мислила, че сватбата няма да бъде част от нейния живот. Но сега гаджето ѝ Крис Дингуол явно е променило мнението ѝ.

Тя е толкова щастлива с него.

"Знаете ли какво? Това е нещо, което не мислех, че ще бъде част от моята история. Но съм толкова щастлива с Крис. Може би е нещо, което ще бъде в живота ми. Просто си мисля, просто направи всички неща. Нали знаете какво имам предвид? Опитай от всичко", коментира звездата пред вестник "The Sunday Times".

