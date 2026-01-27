Зодиите, които имат проблеми с гнева

За някои зодии е по-трудно да се справят с гнева си. Те избухват лесно, ядосват се за дребни неща, приемат всичко крайно и гневът бързо ги завладява. Общуването с тях не е никак лесно. Вижте кои имат проблеми, според "Mind Body Green".

Овен

За тези зодии е най-вероятно да имат проблеми с гнева, тъй като са огнени знаци - много страстни, завладени от емоциите и избухливи. Ако познавате Овен, сигурно сте виждали яростта му. Управлявани са от Марс, планетата на войната и движението - затова са такива, все действат, груби са и държат на своето. Освен това - те са първите зодии, с тях започва астрологичната година, което ги кара да имат леко детински характер - бързо избухват и искат все да стане тяхното. Енергични са, но имат сериозни проблеми с гнева.

Телец

За тях също е вероятно трудно да се справят с гнева. Телците са познати като едни от най-големите инати в зодиака. Те са земни знаци - практични, сериозни, приятелски настроени. Но инатът не им позволява да признаят грешките си, да отстъпят или да видят друга гледна точка. Неподвижни знаци са, обичат стабилността и рутината. Ако някой наруши всичко това, избухват и лесно се ядосват. Понякога сдържат нещата в себе си, пасивно агресивни са, но когато се натрупа - избухват.

