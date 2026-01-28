Маникюр за февруари – цветовете, които да опитате

Февруари е месец на контрастите – и цветовете за нокти през месеца съответстват на настроението. Зимното време е белязано от най-романтичния празник на годината. И обещанието за скорошно пробуждане на природата започва да наднича през влагата, студа и леда.

Февруари има един тих чар, в който зимата все още се задържа, но има меко очакване за пролетта. Приглушените червени и нежно розови цветове на Свети Валентин се промъкват през целия месец – цветове, които са романтични, но не прекалено. Това е хубав начин да добавите малко веселие и мекота към иначе хладното време.

За маникюристката Ханг Нгуен, февруари е нещо като естетически праг, черпейки от хладната дълбочина на зимата, като същевременно приветства първата руменина от всякакъв вид – от любовна до пролетна. Всичко е свързано със семпли нюанси, които се усещат топло и улесняват прехода към следващия сезон. Независимо дали очаквате с нетърпение пролетта или се чувствате комфортно да потънете нежно в настоящия момент, палитрата от лакове за февруари предлага по нещо за всеки.

По-долу ви показваме най-популярните цветове за маникюр през следващия месец.

Наситен горски плод

Червеното може да е класически нюанс за нокти, но вариациите му позволяват да се трансформира, за да отговаря на тенденциите. Нгуен посочва наситения горски плод като цвят, достатъчно богат за последните седмици на зимата. Като бонус, той се съчетава с всяка форма и дължина на ноктите.

Източник: Tialoto.bg