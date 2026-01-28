Брус Уилис не осъзнава, че е с деменция

Брус Уилис "никога не е свързвал точките", че е диагностициран с фронтотемпорална деменция, казва съпругата му Ема Хеминг Уилис.

People публикува ексклузивен първи поглед към разговора на Ема с Камерън Оукс Роджърс в епизода от 28 януари на подкаста "Conversations with Cam", в който 47-годишната Ема ни актуализира за пролжаващата битка на съпруга си , като споделя, че Брус така и не е осъзнал, че е болен.

"Мисля, че това е и благословията, и проклятието на цялото нещо - че той никога не свърза точките, че има това заболяване, и аз наистина се радвам за това. Наистина се радвам, че той не знае за него", казва тя за 70-годишния Брус.

Брус - както и други хора със сходни състояния - има анозогнозия, обяснява Ема. Tова е състояние, при което "мозъкът ти не може да разпознае едно или повече други здравословни състояния, които имаш", и често се наблюдава при хора с психични разстройства.

Както го формулира Ема, това е моментът, в който "мозъкът ти не може да идентифицира какво се случва с него", затова актьорът от "Умирай трудно" ("Die Hard") - и други хора с анозогнозия - "мислят, че това е тяхната нормалност".

"Хората си мислят, че може да е отричанея че не искат да отидат на лекар, защото са: "Добре съм, добре съм", но всъщност тук се включва анозогнозията. Това не е отричане. Просто мозъкът им се променя. Това е част от болестта", разказва тя.

Семейството на екшън звездата съобщи, че през 2023 г. той е бил диагностициран с фронтотемпорална деменция, или FTP. Това е общ термин за група мозъчни разстройства, които водят до атрофия на челните и слепоочните дялове на мозъка, причинявайки проблеми с речта, емоционални затруднения и промени в личността.

Други симптоми могат да включват загуба на двигателни умения - проблеми с ходенето, преглъщането или мускулни спазми. Заболяването е прогресиращо и е най-честата форма на деменция при хора под 60 години.

Както споделя Ема, Брус "все още е много присъстващ в тялото си" и обяснява, че с напредването на деменцията му "ние напреднахме заедно с него. Адаптирахме се заедно с него".

"Той има начин да се свързва с мен, с нашите деца, който може да не е същият, както ти би се свързал с любим човек, но пак е много красив. Пак е много смислен. Просто… просто е различно. Научаваш се как да се адаптираш", казва тя.