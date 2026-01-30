IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Певецът Марио стана баща

Вече има син

30.01.2026 | 03:53 ч. 0
Снимка: Getty Images

Марио стана баща за първи път! 39-годишният певец разкри в понеделник, че приятелката му Есмералда Риос е родила "здраво момче".

Изпълнителят на "Let Me Love You" публикува в Instagram снимка, на която е по болнични дрехи.

"Жените се най-върховното произведение на Бог, защото това, на което станах свидетел днес, беше само работа на Бог! Здраво бебе момче!", написа той.

Марио не сподели повече информация - за мерките на сина си, за името му и т.н.

Звездата и Есмералда издадоха, че очакват бебе в края на август. Тогава беше показано наедрялото коремче на красавицата.

