Певецът Марио стана баща

Марио стана баща за първи път! 39-годишният певец разкри в понеделник, че приятелката му Есмералда Риос е родила "здраво момче".
Изпълнителят на "Let Me Love You" публикува в Instagram снимка, на която е по болнични дрехи.
"Жените се най-върховното произведение на Бог, защото това, на което станах свидетел днес, беше само работа на Бог! Здраво бебе момче!", написа той.
Марио не сподели повече информация - за мерките на сина си, за името му и т.н.
Звездата и Есмералда издадоха, че очакват бебе в края на август. Тогава беше показано наедрялото коремче на красавицата.
