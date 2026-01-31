IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Камъни за успех и положителна енергия

Активират се през различните фази на Луната

31.01.2026 | 09:53 ч. 0
Снимка: istock

Знаем, че различните лунни фази имат своята енергия. От друга страна, красивите кристали и камъни, които сме декорирали в дома си или носим като бижута, за късмет в чантата или портфейла си, също имат способността да носят определен вид енергия. 

Те са заземяващи, осветяващи, положителни. Когато се използват заедно, те се превръщат в мощни спътници за положителна енергия и постигането на нашите добри намерения. 

Днес поглеждаме към 4 от фазите на Луната и кои камъни имат мощна сила точно тогава. 

Новолуние

Енергия: Начало, тишина, посяване на „семена“, поставяне на цели
Кристал: Черен лунен камък или лабрадорит

Това е период за мечтаене, а не за действие. Използвайте черен лунен камък или лабрадорит, за да събудите интуицията си и да защитите новите намерения, докато се формират. Медитирайте с кристала си, докато водите дневник или си поставяте намерения за предстоящия лунен месец. Носете ги като аксесоари.

Първа четвърт на Луната

Енергия: Действие, решение, инерция
Кристал: Карнеол

Това е лунна фаза на движение и избор. Карнеолът повишава увереността и мотивацията. Използвайте го, за да подхранвате стъпките за действие и да преодолеете всяка съпротива или страх. Дръжте го до леглото си или го носете като бижу, когато имате нужда от напомняне за вътрешната си сила.

скъпоцценни камъни фази на Луната положителна енергия
