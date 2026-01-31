Камъни за успех и положителна енергия

Знаем, че различните лунни фази имат своята енергия. От друга страна, красивите кристали и камъни, които сме декорирали в дома си или носим като бижута, за късмет в чантата или портфейла си, също имат способността да носят определен вид енергия.

Те са заземяващи, осветяващи, положителни. Когато се използват заедно, те се превръщат в мощни спътници за положителна енергия и постигането на нашите добри намерения.

Днес поглеждаме към 4 от фазите на Луната и кои камъни имат мощна сила точно тогава.

Новолуние

Енергия: Начало, тишина, посяване на „семена“, поставяне на цели

Кристал: Черен лунен камък или лабрадорит

Това е период за мечтаене, а не за действие. Използвайте черен лунен камък или лабрадорит, за да събудите интуицията си и да защитите новите намерения, докато се формират. Медитирайте с кристала си, докато водите дневник или си поставяте намерения за предстоящия лунен месец. Носете ги като аксесоари.

Първа четвърт на Луната

Енергия: Действие, решение, инерция

Кристал: Карнеол

Това е лунна фаза на движение и избор. Карнеолът повишава увереността и мотивацията. Използвайте го, за да подхранвате стъпките за действие и да преодолеете всяка съпротива или страх. Дръжте го до леглото си или го носете като бижу, когато имате нужда от напомняне за вътрешната си сила.

