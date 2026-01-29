Модел и певица от известната фамилия Сваровски ще води Евровизия

Вече са ясни водещите на конкурса за песен на Евровизия във Виена - Виктория Сваровски и Михаел Островски ще представят най-голямото телевизионно шоу в света. Дуото ще бъде водещо на всичките девет предавания от 12 до 16 май 2026 г.

Обществената австрийска телевизия ORF, която ще бъде домакин на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс на Евровизия, обяви имената на водещите. Програмният директор на обществената австрийска телевизия ORF Стефани Гройс-Хоровиц сподели, че са търсили перфектните водещи и са ги намерили в лицето на Виктория и Михаел.

Виктория Сваровски – медийна звезда от популярна фамилия

Родената през 1993 г. Виктория Сваровски е телевизионна водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица. Като част от световноизвестното семейство Сваровски, тя съзнателно избира независим кариерен път, далеч от семейния бизнес, още в ранна възраст. На 16 години подписва първия си договор за запис със Sony Music и издава няколко сингъла. На 18 години се мести в Лос Анджелис, където си сътрудничи, наред с други, с носителката на награда "Грами" и авторка на песни Даян Уорън.

Големият ѝ пробив идва през 2016 г. с победата ѝ в телевизионното танцово шоу Let's Dance. Малко след това тя става най-младият член на журито в историята на "Германия търси талант". От 2018 г. е редовен член на екипа на водещите на Let's Dance, едно от най-успешните шоута в немскоезичния свят. Била е и водеща на церемонията по връчване на наградите "Бамби", едни от най-престижните награди за шоупрограми в Европа.

Наред с телевизионната си кариера, Виктория основава собствена марка за красота ORIMEI през 2020 г. Като модел, тя се е появявала на кориците на множество национални и международни списания, включително Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style и Forbes.

В началото на 2026 г. тя сбъдва дългогодишната си мечта, като участва в рали Дакар, най-трудното рали в света.

Михаел Островски – комедийна звезда и актьор

Михаел Островски е актьор и водещ от Щирия. Той е известен преди всичко като комедиен актьор. Освен това Островски е сценарист и режисьор на няколко филма. Той става известен през 2004 г. с филма "Голи охлюви", който става вторият най-успешен филм на годината в Австрия. Днес Островски е един от най-търсените актьори в родината си. Често е и водещ на различни телевизионни предавания. Носител е на австрийската телевизионна награда "Роми" за водещ на телевизионното предаване "100 години радио".