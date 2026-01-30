IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Малкият син на Жизел Бюндхен стана на 1 г.

Моделката показа негови снимки

30.01.2026 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Жизел Бюндхен изненада феновете с една от последните си публикации в Instagram. 45-годишната моделка открехна вратите към личния си живот. В сряда звездата публикува в профила си серия снимки, с които да отпразнува рождения ден на най-малкото си дете.

Жизел стана майка за трети път през януари 2025 г. Тогава тя дари Йоаким Валенте с момче, но още не се знае какво име носи то.

На първата снимка се вижда как момченцето е на люлка пони, а до него има балон с надпис "Честит рожден ден".

Има и много кадри, на които детето е по-малко и се вижда как майка му, баща му и роднините му му се радват. Бюндхен е постнала снимки с бебето от плажа, сред красива природа и т.н.

"Не мога да повярвам, че вече стана повече от година, откакто ти дойде, за да благословиш животите ни. Благодаря ти, Боже, толкова много", написа моделката към кадрите.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Жизел Бюндхен рожден ден син снимки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem