Кристина Агилера с топлес снимки

Кристина Агилера за пореден път зашемети феновете си. 45-годишната певица определено изглежда по-млада и е в топ форма.

Тя остави малко на въображението и демонстрира стройната си фигура на снимки в Instagram.

Звездата публикува в профила си редица кадри от Седмицата на модата в Париж. Първата снимка направи най-голямо впечатление на последователите ѝ.

Там Кристина е топлес - без горнище, а и покрива гърдите си с ръце. Тя е с пусната руса коса на вълни и носи огромна, дълга черна пола с воали.

Към края на поредицата пък виждаме снимка на Агилера от ваната.

Изпълнителката събра много комплименти за провокативните кадри. Феновете пишат, че тя "отлежава като вино".

