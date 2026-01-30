IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Кристина Агилера с топлес снимки

Очарова феновете

30.01.2026 | 22:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кристина Агилера за пореден път зашемети феновете си. 45-годишната певица определено изглежда по-млада и е в топ форма.
Тя остави малко на въображението и демонстрира стройната си фигура на снимки в Instagram.

Звездата публикува в профила си редица кадри от Седмицата на модата в Париж. Първата снимка направи най-голямо впечатление на последователите ѝ.

Там Кристина е топлес - без горнище, а и покрива гърдите си с ръце. Тя е с пусната руса коса на вълни и носи огромна, дълга черна пола с воали.

Към края на поредицата пък виждаме снимка на Агилера от ваната.

Изпълнителката събра много комплименти за провокативните кадри. Феновете пишат, че тя "отлежава като вино".

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кристина Агилера топлес снимки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem