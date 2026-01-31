Алпийската ски ваканция на Крис Хемсуърт и Елза Патаки – вижте впечатляващите скокове на децата им

Само дни след като беше забелязан в Мадрид за премиерата на най-новия си филм Escape Route, Крис Хемсуърт замени светлините на града със заснежените върхове на френските Алпи.

Испанската му съпруга и трите им деца бяха с него, превръщайки това в тяхна ежегодна семейна традиция, а именно пълноценно зимно бягство в Европа.

Елза Патаки сподели снимки и видеоклипове от пътуването, предоставяйки на феновете място на първия ред за техните алпийски приключения.

Децата на двойката очевидно са наследили чувството за приключения на родителите си, изпълнявайки изумителни салта и трикове по пистите.

Елза не можа да устои да не благодари на ски инструкторите за безопасността на семейството, като написа: „Благодаря на инструкторите в ски курорта, че се грижат за нас и моите луди деца.“

За Хемсуърт и Патаки тези пътувания са повече от просто ваканции, те са ритуал. Двойката е документирала подобни алпийски бягства през януари 2024 и 2025 г., доказвайки, че карането на ски е сериозно семейно дело.

Двойката е базирана в Австралия, но въпреки това прекарва част от австралийското лято в Европа, където сега е зима.

