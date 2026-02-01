Всички рокли на Тейлър Суифт за червения килим на наградите "Грами" през годините

Разбира се, чест е само да си номиниран, но пък да спечелиш награда "Грами" никак не е лошо. Просто попитайте Тейлър Суифт, тя знае най-добре.

Трофеите са вечни, но снимките от червения килим също не избледняват, а погледът назад към това, което изпълнители като Суифт са избирали да носят през годините, е нещо като капсула на времето за облекло.

Суифт, която присъства на първата си церемония по връчване на наградите "Грами" през 2008 г. като 19-годишна, номинирана за най-добър нов изпълнител (тя се състезаваше срещу Ейми Уайнхаус в категорията), е спечелила общо 14 статуетки.

Тейлър е била удостоена с наградата за албум на годината - рекордните четири пъти, като последната ѝ победа е през 2024 г. за албума Midnights, с което счупи равенството, което преди това делеше в категорията с Франк Синатра, Стиви Уондър и Пол Саймън.

Въпреки че най-новото творчество на Суифт, „The Life of a Showgirl“, не отговаря на условията за наградите тази година поради датата на излизане през октомври, все пак феновете се надяват тя бъде гост на церемонията.

Слуховете обаче твърдят, че Суифт е твърде ангажирана с приготовленията си за своята юнска сватба с играча от НФЛ Травис Скот и едва ли ще уважи наградите - предстои да разберем.

И все пак в чест на "Грами 2026" - 68-ата церемония, която ще се състои на 1 февруари в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, Калифорния, нека преразгледаме визиите на една от най-награждаваните певици в историята на наградите.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg