Погребаха тайландец, но две седмици по-късно... се прибра

По-късно са разкрили самоличността и на реалния починал

31.01.2026 | 20:45 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Селски жител в тайландската провинция Чианг Рай се завърна у дома и откри, че семейството му го е погребало две седмици по-рано, съобщава Mothership. 

В началото на януари семейството на 48-годишния мъж получило официално уведомление от властите, че той е починал. Останките му бяха доставени у дома на 9 януари. Семейството извърши всички необходими религиозни ритуали и погребални обреди. 

На 24 януари обаче мъжът се завърна в родното си село жив и здрав. Не е известно защо семейството е приело, че получените останките са негови. 

Разследване разкри самоличността на починалия, който е бил погребан по погрешка. Останките му бяха върнати на семейството му. Властите разследват объркването, за да предотвратят повтаряне на подобни инциденти, пише БГНЕС. 

По-рано в Аржентина мъж присъства на собственото си погребение. На семейството му беше казано, че е бил блъснат от камион.

мъж погребение
