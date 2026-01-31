Очаквано: Дара ще ни представя на "Евровизия 2026" във Виена

Предварителните очаквания се сбъднаха - Дара стана големият победител тази вечер в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026".

Тя ще представи страната ни във Виена през май на песенния конкурс в Европа.

На финала се класираха осем претенденти - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана,Дара, Innerglow, Мона и Прея.

В студиото на БНТ тази вечер жури бяха Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити – вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Победителят бе избран както от журито, така и от вота на зрителите.

Дара получи специална статуетка, а в последния етап - на 28 февруари, певицата ще представи три песни и с една от тях ще участва на "Евровизия".