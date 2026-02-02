Боб Айгър вероятно ще каже преждевременно "чао" на Disney

Боб Айгър може да напусне "Къщата на Мики Маус" още преди договорът му като главен изпълнителен директор да изтече в края на годината.

Според The Wall Street Journal Айгър е казал на сътрудници, че планира да се оттегли като изпълнителен директор (CEO) и да се отдръпне от ежедневното управление преди 31 декември 2026 г., когато изтича договорът му. Изданието, позовавайки се на анонимни източници, пише още, че Боб е споделил с хора, близки до него, че е готов да остави зад гърба си "мелницата" на поста CEO, както и че е бил "напрегнат от конфликти" в ABC около почти седмичното отстраняване на Джими Кимъл през септември заради изказвания в ефир, които късновечерният водещ е направил за убиеца на Чарли Кърк.

Бордът на Disney е заявил, че очаква да обяви наследника на Айгър в началото на 2026 година. Според The Wall Street Journal и Variety управителният съвет планира да се събере следващата седмица в централата на Disney в Бърбанк, където се очаква да гласува кой да заеме най-високия пост.

"Назначаването на следващия CEO ще бъде определено от целия Борд и в момента очакваме да обявим назначението на следващия CEO на Компанията в началото на 2026 година", казва председателят на Disney Джеймс Горман в прокси-документа на компанията за 2026 г., внесен миналата седмица.

Компанията не посочва кои ръководители са в краткия списък, но уточнява: "Всеки вътрешен кандидат преминава през строг процес на подготовка, включително менторство от г-н Айгър, външно коучинг обучение и взаимодействие с всички директори."

Двамата водещи кандидати да станат следващият CEO на Disney, според анализатори, които следят ситуацията, са Джош Д’Амаро - председател на Disney Experiences, който отговаря за парковете, круизите и потребителските продукти на компанията, и Дейна Уолдън, съпредседател на Disney Entertainment, чийто ресор включва глобалния стрийминг бизнес. За протокола: онлайн пазарите за залози категорично фаворизират Д’Амаро.

В репортажа на WSJ се казва още, че Боб Айгъре споделил с няколко свои сътрудници, че "би искал да отделя повече време и енергия за други неща, като например да плава с новата си и по-голяма суперяхта Aquarius", която му е била доставена миналото лято. Освен това Айгър е казал, че иска да отделя повече време за работа със съпругата си Уилоу Бей, която е декан на USC Annenberg School for Communication and Journalism, както и за Angel City FC - женския футболен отбор, в който двамата с Бей придобиха контролен дял преди две години.

Айгър, след като беше CEO на Disney 15 години, преди това се пенсионира в края на 2021 г. и беше заменен от Боб Чейпек. Но през ноември 2022 г. бордът освободи Чейпек и върна Айгър като главен изпълнителен директор.

През 2025 г. общото възнаграждение на Айгър е било 45,8 млн. долара - с 11,5% повече. В сумата влизат акции на Disney на стойност 21 млн. долара, 14 млн. долара в опции върху акции, 7,25 млн. долара паричен бонус и 2,59 млн. долара други компенсации (включително 1,85 млн. долара за охрана и 568 670 долара за лични въздушни пътувания).

Той подлежи на преизбиране в борда на Disney на годишното събрание на акционерите през 2026 г. за едногодишен мандат. Срещата ще се проведе виртуално на 18 март.

"Боб Айгър има несравними познания за Компанията и креативното съдържание, което тя произвежда, както и задълбочено разбиране как да се насърчава иновацията чрез технологии и как да се свързваме с аудиториите на нашите пазари по света", се казва в документа.