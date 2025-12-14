Google премахна AI видеа с герои на Disney

Google е премахнал десетки видеа, генерирани с изкуствен интелект, в които са използвани персонажи, собственост на Disney, след като студиото е изпратило официално писмо с искане за прекратяване на нарушенията, съобщава „Variety“. В документа, изпратен в сряда, 10 декември, Disney е посочил конкретни линкове в YouTube и е настоял съдържанието да бъде незабавно свалено.

Видеата включват образи на Мики Маус, Дедпул, както и персонажи от „Междузвездни войни“ и „Семейство Симпсън“, като много от тях са били създадени с AI инструмента на Google за видео Veo. В четвъртък част от линковете все още са били активни, но впоследствие са започнали да пренасочват към съобщение, че видеото не е налично поради иск за нарушени авторски права от Disney.

Ходът на компанията идва малко преди обявяването на сделка с OpenAI за лицензиране на 200 персонажа, което ще позволи на потребителите на Sora да създават кратки AI клипове. С това Disney ясно очертава граница срещу неразрешеното използване на свои герои от генеративни технологии.

В писмото си студиото е предоставило и дълъг списък с персонажи, които иска да бъдат премахнати от YouTube и YouTube Shorts, сред които герои от „Замръзналото кралство“, „Смелата Ваяна“, „Играта на играчките“, „Железният човек“, „Лило и Стич“ и „Мечо Пух“.

В изявление от 11 декември Google заяви, че ще работи съвместно с Disney по въпроса. Компанията подчерта, че има дългогодишни партньорски отношения със студиото и напомни, че разполага с механизми за защита на авторските права, включително Content ID и допълнителни контроли за издатели и правоносители.

Disney настоява още Google да въведе технически ограничения, които да предотвратяват генерирането на негови персонажи чрез AI инструменти, както и да прекрати използването им за обучение на модели с изкуствен интелект, пише БГНЕС..