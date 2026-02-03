Дара: Хейтърите няма да ме откажат да представи страната ни достойно

Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ Дара призна, че е обмисляла да се откаже заради силния стрес след конкурса. В ефира на БНТ тя разказа, че решението ѝ да продължи е дошло след вълна от подкрепа от колеги, близки и фенове.

Тя сподели, че хейтърите няма да я откажат да представи страната ни достойно. сериозно Напрежение, което ми се е отрази, дойде от физическото и психическото ѝ състояние.

„Аз съм много дисциплиниран човек, ходя на тренировки всеки ден. В постоянна подготовка съм за каквото и да било. „Разколебаха ме смущенията, които изпитах една от вечерите след победата. Просто когато на линия седи твоето ментално здраве и тези усещания, които аз имах в тялото си, започваш да се притесняваш за по-сериозни неща в живота и това какво ще се случи с теб“, каза Дара пред БНТ.

По думите й е наклонила везните в полза на решението да остане в надпреварата.

Тя подчерта, че хейтърските коментари не са били причината за съмненията ѝ, а по-скоро натрупаното напрежение.

„Хейтерите не са били причината, заради която аз съм по този начин. На чисто енергия съм, но тялото ми не е. Видях как реагира на напрежението“, обясни тя.

Попитана дали негативните реакции от страна на колеги са я разочаровали, Дара беше категорична, че не следи коментарите.

„Вчера получих много обаждания от мои колеги, от мои познати. Много съобщения, които ме подкрепяха. И аз няма как да предам нито един от моите фенове. Нито пък себе си и моите мечти“, каза Дара.

Тя разказа за подготовката си, споделяйки, че има доста готови песни. „Въпросът е какво ще е подходящо. Моята идея е да напиша максимално голям брой песни, които да предложа за селекцията. Всичко от тях, което остане е само един плюс в кариерата ми. За да имаш три много добри песни, трябва да имаш поне 80 песни и оттам да теглиш чертата“, заяви Дара и добави, че в момента започва едно велико писане на песни и търсене на песни.

„Това е мястото, където се чувствам най-добре – на детската площадка на музиката“, каза още тя.

Дара разкри, че заминава за Букурещ, където ще работи по нови песни за Евровизия. Тя подчерта, че се чувства най-добре именно в творческия процес.

Дара е големият победител в националната селекция за българска песен на „Евровизия 2026“. Тя ще представи страната ни във Виена през месец май на най-престижния песенен конкурс в Европа. Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, Дара, Innerglow, Мона и Прея.

Журито беше съставено от Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити - вокален педагог на много от победителите в „Евровизия“ като Елена Папаризу, Дима Билан и други.