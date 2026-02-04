Най-добре облечените звезди на наградите „Грами 2026“

Наградите „Грами“ не са само най-голямата вечер в музикалната индустрия, но също така са една от най-важните вечери за модата.

Тревор Ноа беше водещ на тазгодишната церемония, проведена на 1 февруари, като това беше неговият шести пореден и последен път на сцената в Crypto.com Arena в Лос Анджелис.

Сред изпълнителите на вечерта се открои Джъстин Бийбър, който се завърна на сцената за първи път от четири години, изпълнявайки някои от хитовете си по бельо. Сабрина Карпентър пък бе избрана да пее, докато зад нея се появяваха имената и снимките на починалите звезди през 2025 година.

Но разбира се, преди всичко залата да притихне и да очаква с нетърпение обявяването на победителите, червеният килим в Ел Ей беше централна тема. На него стъпиха някои от най-популярните имена в музиката от последните години, включително Лейди Гага, Doechii, Адисън Рей и много други, носейки със себе си мода, която заслужава внимание.

Естествено, нито една церемония на „Грами“ не може да мине без някоя и друга „гола“ рокля, така че бъдете сигурни, че и тук ще намерите малко повече (или пък не) плът на червения килим.

