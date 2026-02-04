Джеси Нелсън издаде защо със Зайон Фостър са се разделили

Джеси Нелсън потвърди, че със Зайон Фостър са се разделили. 34-годишната певица сподели, че енергията между тях не е била правилната.

Двамата преживяха нещо много травмиращо в последните месеци. През есента децата им бяха диагностицирани със Спинална мускулна атрофия тип 1 - състояние, заради което вероятно никога няма да проходят и няма да имат сили да държат вратовете си изправени.

Сега изпълнителката, която беше част от Little Mix, каза, че със Зайон са решени да дадат на момичетата си "най-позитивните, щастливи и повдигащи духа време и енергия".

"Ние преминахме през такова травматично преживяване и за нас - нашите момичета са наш главен приоритет и наш главен фокус. Ние искаме да им дадем най-позитивните, щастливи и повдигащи духа време и енергия, и защото и двамата преминахме през такова травматично преживяване, енергията не беше правилна между нас, което е разбираемо. Ние все още сме приятели и ние все още сме обединени в общите родителски грижи за дъщерите ни. Те са нашият главен фокус, това е всичко, което можем да направим, да бъдем най-добрите възможни родители точно сега", разкри Джеси пред "Daily Mail".

