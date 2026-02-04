Ужасяващ инцидент в банята пратил Джекъб Елорди в болница

Джейкъб Елорди е бил приет в болница след нещастен случай в банята. Това се случило по време на снимките на "Брулени хълмове". Филмът с него и Марго Роби излиза по кината на Свети Валентин - 14-и февруари. Джейкъб изгорил гърба си в банята.

Той приел актьорската техника "Методът" твърде сериозно. Това е, когато актьорът се потапя в персонажа и се слива с героя си.

В "Брулени хълмове" Елорди влиза в ролята на Хийтклиф.

"Сиан Милър, гримьорката, правеше дизайн на белезите от камшик за гърба на Хийтклиф. Тя ме предизвика: "Ако Даниел Дей-Люис играеше Хийтклиф, той щеше да дойде с белези.". Аз казах: "Ами, ще замина и ще повредя себе си през уикенда, за да ти докажа, че аз съм Хийтклиф!"", обясни звездата пред списание "Esquire".

Актьорът отишъл в къщата, в която бил отседнал по време на снимките и там имало парен душ - с месингова дръжка и парата идвала от стената. Джейкъб седнал на пода в банята, за да изчисти краката си и тогава се случил инцидента.

