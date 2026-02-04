IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Каква изненада... Безос финансира секси бельото на Сидни Суини

Известно е, че актрисата е много близка с милиардера и съпругата му

04.02.2026 | 16:30 ч. 8
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Както вече знаем, Сидни Суини пусна собствена линия бельо. Като се има предвид как тръгна кариерата ѝ - от сексуално обективизирана тийнейджърка в "Еуфория" ("Euphoria") до образа ѝ в реалния живот (тоест да бъде провокативна нонстоп) - да проектира и продава сутиени беше предвидимо. 

Дойде и големия въпрос: кой ѝ помага да ги продава. Новият ѝ бранд, SYRN, е финансиран от… господин Джеф Безос, дами и господа.

Сидни лично реши да позира с моделите от новата си линия бельо SYRN. Актрисата привлече внимание, като "посипа" сутиените си върху надписа "Hollywood"... макар че най-вече привлече вниманието на Търговската камара.

За предвидимо скандалния старт Сидни пусна видео, в което тя и екип, облечени като крадци, прескачат огради, за да окачи емблематичния надпис "Hollywood" с бельото ѝ.

"С това темпо ще ни хванат", прошепва тя. 

Е, хванаха ги...

Ясно е, че Hollywood Chamber of Commerce, която държи правата върху надписа, не го е лицензирала, за да бъде превърнат в гигантска витрина за бельо, което автоматично прави и рекламата абсолютно нерегламентирана.

Сидни Суини Джеф Безос Лорън Санчес syrn бельо
