Каква изненада... Безос финансира секси бельото на Сидни Суини

Както вече знаем, Сидни Суини пусна собствена линия бельо. Като се има предвид как тръгна кариерата ѝ - от сексуално обективизирана тийнейджърка в "Еуфория" ("Euphoria") до образа ѝ в реалния живот (тоест да бъде провокативна нонстоп) - да проектира и продава сутиени беше предвидимо.
Дойде и големия въпрос: кой ѝ помага да ги продава. Новият ѝ бранд, SYRN, е финансиран от… господин Джеф Безос, дами и господа.
Сидни лично реши да позира с моделите от новата си линия бельо SYRN. Актрисата привлече внимание, като "посипа" сутиените си върху надписа "Hollywood"... макар че най-вече привлече вниманието на Търговската камара.
За предвидимо скандалния старт Сидни пусна видео, в което тя и екип, облечени като крадци, прескачат огради, за да окачи емблематичния надпис "Hollywood" с бельото ѝ.
"С това темпо ще ни хванат", прошепва тя.
Е, хванаха ги...
Ясно е, че Hollywood Chamber of Commerce, която държи правата върху надписа, не го е лицензирала, за да бъде превърнат в гигантска витрина за бельо, което автоматично прави и рекламата абсолютно нерегламентирана.