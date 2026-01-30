Сидни Суини или "MAGA Барби": Не мога да накарам всички да ме обичат

Сидни Суини коментира етикета "MAGA Барби", който онлайн често ѝ лепват.

28-годишната актриса от "Прислужницата" ("The Housemaid") говори пред Cosmopolitan за старта на линията си бельо SYRN. В интервюто, публикувано в четвъртък, 29 януари, Суини беше попитана за спекулациите в интернет около политическите ѝ възгледи и за това, че в социалните мрежи нерядко я наричат "MAGA Барби".

"Никога не съм била тук, за да говоря за политика. Винаги съм била тук, за да правя изкуство, така че това просто не е разговор, в който искам да бъда на преден план. И мисля, че точно заради това хората искат да го бутнат още по-далеч и да ме използват като пешка. Но това е нещо, което някой друг ми приписва, а аз не мога да го контролирам", казва звездата от "Еуфория" ("Euphoria").

Cosmopolitan я пита защо не опровергава публично предположенията за нея.

Тя отговаря: "Още не съм го измислила. Аз не съм човек, който мрази. Ако кажа: "Това не е вярно", ще ме нападнат с: "Просто го казваш, за да изглеждаш по-добре." Няма печеливш ход. Никога няма печеливш ход. Просто трябва да продължа да бъда това, което съм, защото аз знам коя съм. Не мога да накарам всички да ме обичат. Знам зад какво стоя."

В друг момент от интервюто Суини отново подчертава, че не е човек на политиката.

"Аз съм в изкуството. Не съм тук, за да говоря за политика. Това не е сфера, в която изобщо съм си представяла да влизам. Не затова станах това, което съм. Станах актриса, защото обичам да разказвам истории, но не вярвам в омразата под каквато и да е форма. Вярвам, че всички трябва да се обичаме и да имаме уважение и разбиране един към друг", категорична е Сидни.

Рекламата на Суини за дънки American Eagle предизвика полемика през юли 2025 г., а президентът Доналд Тръмп дори направи публични коментари през август по повод твърденията, че актрисата е регистрирана републиканка.

Суини коментира реакциите през декември, като каза, че е доста изненадана от отзвука около рекламата, пише People.

"Не подкрепям възгледите, които някои хора решиха да свържат с кампанията. Много хора ми приписаха мотиви и ми лепнаха етикети, които просто не са верни. Всеки, който ме познава, знае, че винаги се опитвам да събирам хората. Аз съм против омразата и разделението. Досега позицията ми беше никога да не реагирам нито на негативна, нито на позитивна преса, но напоследък осъзнах, че мълчанието ми по тази тема само разшири пропастта, вместо да я затвори. Така че се надявам тази нова година да донесе повече фокус върху това, което ни свързва, вместо върху това, което ни разделя", каза тя тогава.