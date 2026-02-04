Зимните горива - има ли смисъл от тях?

Европа отбелязва една от най-тежките зими през последните години, като на места температурите паднаха сериозно и това няма как да не се отрази на автомобилите. Вече повече от двата месеца на бензиностанциите се предлага така нареченото "зимно гориво", което остава течно до температура -20 °C. Струва ли си да се добавя антигел или друга зимна добавка в резервоара, за да може двигателят да работи нормално?
Действащите регулации показват по много ясен и недвусмислен начин не само качеството на горивото, но и преди всичко стандартите, които то трябва да спазва. Те също зависят от сезона, затова в рамките на 12 месеца се продават до три различни вида бензин, дизел и LPG. Лятното гориво се предлага от 16 април до 30 септември, преходното гориво от 1 октомври до 15 ноември и от 1 март до 15 април, а зимното гориво от 16 ноември до края на февруари.
Каква е разликата между зимния дизел и летния дизел?
Ключовият параметър на дизела е т.нар. CFPP, т.е. граничната температура на филтрируемост. Говорим за явление, което обикновено се нарича "дизелово желиране при ниски температури’". То настъпва, когато горивото става твърде плътно, за да преминава свободно през филтрите и горивните линии. При преходния дизел CFPP е зададен на -10 градуса по Целзий, докато за зимните горива този индикатор е -20 градуса по Целзий или дори -32 градуса по Целзий при арктическия вариант.
Вторият важен параметър е Cloud Point, тоест температура на мътност. Това е моментът, в който дизелът престава да бъде прозрачен поради валежите на парафинови въглеводородни частици. Подобно явление се случва при температури, значително по-високи от тези, определени от стандарта CFPP. Това е една от причините, поради които трябва да обмислите използването на специална горивна добавка през зимата.
Какви са разликите между летния и зимния бензин?
Промяната в температурата при бензина е свързана с промяна в параметъра на налягането, който определя неговата летливост. Според стандартите за летния период, този диапазон е от 45 до 60 kPa (килопаскала), докато през зимата се увеличава до диапазона от 60 до 90 kPa.
Тези разлики се дължат на загубата на летливи свойства на бензина с понижаване на температурата. Горивото се изпарява по-бавно, което директно води до проблеми със стартирането на агрегата и поддържането на правилните параметри на горене. Въпреки това, горната граница на този стандарт е изключително важна, защото превишаването ѝ може да доведе до така наречените „балончета", т.е. образуването на коркове в горивните линии от летливо гориво.
Зимното LPG има променен състав. Как се различава от лятното?
Разбира се, променените стандарти, зависещи от сезона, важат и за автогаз, който включва пропан и бутан. Крайните пропорции зависят не само от климата, но преди всичко от температурите. LPG, продаван на бензиностанции през зимата, се характеризира с повишено съдържание на пропан, който има много по-ниска точка на кипене от бутан.
За да се управлява автомобил с газова система през зимата, е необходимо да има по-голямо количество пропан в LPG, което е очевидно по-скъпо от бутан. Това е една от причините да плащаме повече за литър автогаз през зимата.
Струва ли си да се използват добавки за гориво през зимата?