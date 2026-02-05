Нидерландската кралица Максима влезе в казармата

Нидерландската кралица Максима доброволно се записа за военна служба, съобщи Кралският двор в Хага, като посочи, че тя ще бъде резервист, предаде ДПА.

Първият ден от военната служба на 54-годишната съпруга на краля на Нидерландия Вилем-Александър вече премина, заяви още Кралският двор.

След кратък период на военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във Въоръжените сили на Нидерландия, съобщи БТА.

Кралица Максима последва примера на най-голямата си дъщеря - нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и също стана резервист. Амалия заяви, че възнамерява да съчетава почасовата военна служба с продължаване на висшето си образование.

Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и боя на лицето.

Нидерландските резервисти могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война, отбелязва ДПА.