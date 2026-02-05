IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В София спасиха кукумявка, заседнала в комин на къща

Екип на РИОСВ я извадил и настанил във ветеринарна клиника

05.02.2026 | 08:00 ч. 5
Снимка МОСВ

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София спаси кукумявка, попаднала в комин, съобщиха от Министерството на околната среда и водите във Фейсбук.

След постъпил сигнал, експерти от инспекцията реагираха незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. "Ботевградско шосе". Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима, посочиха от министерството.

Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника "Добро хрумване", където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.

От министерството благодариха на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

Преди дни по инициатива на природозащитници в Бургас бе спасено коте, зазидано под блок по време на строителни дейности.

