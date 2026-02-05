IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Made in EU на Командарев с приз от кинофестивала във Вюрцбург

Българският филм спечели наградата на публиката

05.02.2026 | 08:07 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели наградата на публиката на 52-рия Международен филмов фестивал в германския град Вюрцбург, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ).

След преброяване на гласовете за Made in EU и за филма от Република Северна Македония „Диджей Ахмет“ (DJ Ahmet) резултатите са се различавали само с пет знака след десетичната запетая, затова организаторите са решили да присъдят споделено първо място.

Made in EU беше част от програмата, посветена на киното от Източна и Югоизточна Европа, и привлече голям зрителски интерес, допълват от НФЦ. 

През ноември продукцията на Командарев бе отличена с наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция.

Лентата получи Голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ през септември м.г. 

Световната премиера на Made in EU беше на кинофестивала във Венеция през 2025 г., където той бе включен в секцията Spotlight. 

командарев Made in EU награда вюрцбург
