Модата среща спорта – вижте първото олимпийско модно дефиле в Милано

Докато всички погледи са насочени към Италия за следващата глава от историята на Зимните олимпийски игри, Международният олимпийски комитет беше домакин на официалното модно ревю на спортистите в Clubhouse 26 – официалното място за гостоприемство в Милано.

Събитието събра множество красиви моменти от зимния спортен стил в сърцето на модната столица, давайки представа какво да очакваме и отбелязвайки отличителния креативен усет на Зимните олимпийски игри в духа на италианския стил. Ревюто включваше както спортни облекла, така и тоалети за церемониите по откриването и закриването на Игрите, представени от олимпийци, дефилиращи по подиума.

Спортът и модата отдавна се пресичат на Зимните олимпийски игри, като авангардните иновации в представянето се допълват от уникалната естетика на всеки отбор и легендарните модни моменти – от персонализирани костюми за фигурно пързаляне до тоалети за церемониите по откриване и закриване.

Докато 2900 спортисти от 90 национални олимпийски комитета се готвят да изживеят олимпийските си мечти на Милано-Кортина, едно модно дефиле прикова вниманието не само на спортните фенове, но и на модните критици. Зимният олимпийски стил беше представен в нова светлина, далеч от пистите и леда, но по също толкова впечатляващ и спиращ дъха начин като перфектен аксел във фигурното пързаляне.

