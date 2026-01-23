Александър Скарсгард проговори за сексуалната си ориентация

Александър Скарсгард отговаря на спекулациите за сексуалността си.

Актьорът от "Големите малки лъжи" ("Big Little Lies") скоро ще бъде на екран в "Pillion", където играе член на байкърска банда, който започва BDSM връзка със срамежлив млад мъж (Хари Мелинг). Докато промотира "Pillion" на Цюрихския филмов фестивал през есента, изборът на думи на Скарсгард - включително намекът, че филмът има връзка с "неща, които съм правил в миналото" - отприщи онлайн догадки за сексуалната му ориентация.

Сега актьорът от "Истинска кръв" ("True Blood") уточнява какво е имал предвид.

"Това, че е отекнало с миналото ми? Определено не беше търсено внушение. Не знам какво съм говорил. Може би има общо с това, че понякога има много фокус върху мен като актьор. Може би съм се опитал да изместя вниманието повече към историята и тези герои. И към важността да се разкаже историята по този начин", каза Скарсгард пред Variety.

Първоначалните му коментари за "Pillion" в Цюрих предизвикаха известно объркване около сексуалната му история: "Стори ми се, че в този случай не е толкова важно какъв е моят бекграунд. Искам да кажа, имам дете, но какво съм правил в миналото, с кого съм бил, мъже, жени... За мен важното беше, че това звучеше като възможност да се разкаже история за субкултура, която не бях виждал да е показвана по този начин - с толкова много автентичност."

Скарсгард каза пред Variety, че е ценял това да пътува по света в ранните години на кариерата си.

"Преди живеех на път. Обожавам този аспект на индустрията - ти си пътуващ цирк", казва той.

Но звездата от "Севернякът" ("The Northman") вече има дете с актрисата Тува Новотни и казва, че е нагодил начина си на живот заради семейството си.

"Сега трябва да балансирам това със семейния живот и да съм сигурен, че мога да присъствам истински за детето си. Не мога да бъда толкова егоистичен и нарцистичен, колкото бях преди", обяснява той.

Скарсгард по-рано говори и пред Entertainment Weekly за това какво го е привлякло в "Pillion".

"Понякога си прекалено уважителен и всичко става прекалено стерилно, или е като версията на филма "Cruising" - тъмната субкултура, но тя е опасна и е заплаха. Това беше толкова красиво, защото беше толкова топло, секси, смешно, неловко и странно", каза той.

Актьорът казва, че иска публиката на "Pillion" да сподели любопитството, което той е изпитал, когато за първи път е прочел сценария.

"Надявам се да си тръгнат с усещането, което имах, докато четях сценария. Наистина ми пукаше за всички тези герои. Съпреживявах ги и бях истински ангажиран с пътя им", казва той.

"Pillion" тръгва по кината на 6 февруари.