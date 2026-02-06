Бритни Спиърс: Имам късмета да съм жива, въпреки отношението на семейството ми

Бритни Спиърс казва, че е "късметлийка, че е жива", докато напрежението в семейството ѝ явно продължава.

44-годишната певица написа в Instagram в сряда, 4 февруари: "Като хора всичко, което наистина искаме, е да се чувстваме свързани помежду си и никога да не се чувстваме сами… а за онези от вас, в чието семейство са казвали, че да ти "помогнат" означава да те изолират и да те накарат да се чувстваш ужасно изключен… те грешат. Можем да прощаваме като хора, но никога не забравяш. Жадуването и копнежът за контакт винаги са от решаващо значение! Аз съм невероятна късметлийка, че изобщо съм жива след начина, по който семейството ми се отнасяше с мен някога в живота ми, а сега ме е страх от тях. Странно е как Бог действа по мистериозни начини. Приятели, какво мислите, че той казва днес? Защото, ако трябва да съм напълно честна с вас, каквото и да казва, те никога няма да поемат отговорност за това, което направиха. Та… днес направих чийзкейк и трябва да кажа, че е адски добър… съседът ми се включи с мляко! П.С. Не съм танцувала от месец, защото си счупих пръста на крака два пъти!"

Постът идва след години, в които Спиърс говори открито за противоречивите си чувства към близките си, включително баща си Джейми (73 г.), майка си Лин (70 г.) и сестра си Джейми Лин (34 година).

Около празниците тя публикува снимка на коледно дърво със саркастичен текст: "Весела закъсняла Коледа на прекрасното ми семейство, което никога не ме е неуважавало, не ми е вредило... или не ми е причинило невероятна травма, от онзи вид, който не можеш да поправиш…"

След това добави, че със сигурност ще се появи и ще ги изненада скоро.

Тя завърши и с послание към 7-годишната Айви, дъщеря на Джейми Лин: "Просто искам да те прегърна, любов моя… На добър час, приятели."

Бритни е майка на Шон Престън (20 г.) и Джейдън (19 г.), които са от бившия си съпруг Кевин Федърлайн, като тази Коледа тя я прекара с Джейдън.

Спиърс разказа за сложната семейна връзка и в мемоара си от 2023 г. "Жената в мен" ("The Woman in Me"), където пише, че "сърцето ѝ се къса" за Джейми Лин, израснала в нейната сянка и като дете на развод. През 2023 г. тя и майка ѝ са били заедно на рождения ѝ ден, като източник каза, че Спиърс е "все още наранена", защото смята, че Лин е можела да направи повече, но майка ѝ "наистина полага усилия" да присъства в живота ѝ.

Певицата неведнъж е говорила и за наложеното от съда попечителство, контролирано от баща ѝ и адвокат.

То започва през 2008 г., а през юни 2021 г. тя каза в съда: "Лъгала съм и съм казвала на целия свят, че съм добре и че съм щастлива… Не съм щастлива. Не мога да спя. Депресирана съм. Плача всеки ден."

Джейми беше отстранен като попечител на имуществото ѝ през септември 2021 г., а попечителството беше прекратено изцяло през ноември. През 2022 г. бившият ѝ адвокат Матю С. Розенгарт възрази Бритни да плаща правните му разноски. В съдебни документи, получени и цитирани от People, Джейми бе обвинен, че си е изплатил над 6 млн. долара по време на попечителството, че е следял дъщеря си и е извършвал финансови злоупотреби, като той категорично отрича. Бащата и дъщерята уредиха спора за адвокатските такси през април 2024 година.