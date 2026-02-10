Как да премахнете неприятни миризми от хавлиите и кърпите

Понякога кърпите могат да миришат на мухъл дори след пране и тогава вие вероятно отново ги хвърляте в пералнята, надявайки се миризмата да изчезне, но без резултат.

Как да я премахнете? Има 6 трика:

Методът с оцет

Накиснете кърпите си в бял дестилиран оцет за 30 минути до една нощ. Към оцета добавете една супена лъжица перилен препарат, за да помогнете за разхлабването на замърсяванията. Оцетът съдържа оцетна киселина, която разгражда минералните отлагания и разтваря натрупването замърсявания върху кърпите ви. Изплакнете кърпите на ръка. Поставете ги в барабана на пералнята. Добавете и препарат.

Въпреки че оцетът може да помогне много за освежаване на кърпите ви, все пак ще ви е необходима почистващата сила на препаратите. Използвайте висококачествен препарат с технология за защита на цвета и премахване на миризми. Сушете кърпите си в пералня съгласно инструкциите на етикета за грижа.

Ако сушите на въздух, закачете кърпите си на въже за дрехи или закачалка, за да може въздухът да циркулира правилно. Оставете кърпите да изсъхнат напълно, преди да ги приберете.

Сушете кърпите след всяка употреба

Бактериите могат бързо да се размножат, ако мократа кърпа не изсъхне правилно след употреба. Вместо да оставяте влажна кърпа на пода или да я хвърляте в пералнята, сгънете я спретнато и я закачете да съхне на закачалка за кърпи. Използването на абсорбатори в банята също помага на кърпите да изсъхнат по-бързо, като намалява влажността във въздуха.

Уверете се, че закачалката за кърпи има достатъчно място, за да изсъхне кърпата правилно. Ако тя остане влажна след един ден, помислете за закупуване на по-дълга закачалка за по-добра циркулация на въздуха. Като алтернатива, помислете за инвестиране в нагревател за кърпи, за да ускорите времето за сушене.

