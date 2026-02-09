Таро прогноза за 9 - 15 февруари

Таро картите за новата седмица са Седмица жезли и Четворка мечове обърната.

Първата таро карта е Седмица жезли.

Седмица жезли показва ситуация на конкуренция и необходимост да защитавате постигнатото. Таро картата сигнализира, че други хора могат да се опитат да оспорят позицията ви или да предизвикат негативизъм към успехите ви. Това важи както за работа и творчески проекти, така и за публични изяви и мнения.

В четене на таро карти Седмица жезли подчертава нуждата от самоувереност, ясно отстояване на цели и защита на постигнатото. Подготовката, стратегическото планиране и постоянството са важни за справяне с критика, конкуренция или външни препятствия. Картата ви съветва да очертаете граници, да действате решително и да не позволявате на други да застрашат постиженията ви.

Появата на Седмица жезли насърчава да се борите за това, в което вярвате, и да защитавате позициите си. Тя показва, че успехът изисква активна защита, увереност и постоянство, за да се справите с предизвикателствата около вас.

