Марго Роби се появи в прозрачна рокля, направена от коса

Точно когато си помислихме, че визиите на Марго Роби от промоционалното турне на „Брулени хълмове“ не могат да бъдат по-зашеметяващи и секси, тя пристигна на премиерата в Лондон с почти изцяло прозрачна – и напълно тематична – рокля. И този път дизайнът е изработен от коса.

Творецът зад визията? Лондонският моден дизайнер Дилара Финдикоглу, която е създала роклята специално за Роби, вдъхновена от манията по косата по време на Викторианската епоха. Голата рокля е с почти бял корсет, покрит отгоре с ленти от кости, спускащи се до пода, и къс прозрачен шлейф. Маслиненозелени плитки от истинска коса създават външен корсет на тоалета, драпирайки се надолу и кръстосвайки се при коленете, с разпръснати цветя от коса. Връзките на корсета се простират по целия гръб на роклята, създавайки илюзията за гръбнак.

На червения килим Роби каза пред Who What Wear, че идеята за включването на коса е произлязла от уникалните бижута на Дилара Финдикоглу, които тя е съчетала с роклята. „Вдъхновена е от тази гривна“, сподели актрисата, посочвайки аксесоара на лявата си китка. „Това е реплика на гривната на Шарлот Бронте, за която се подозира, че е била изплетена от косата на Ан и Емили“.

„Било е доста популярно през Викторианската епоха да се правят бижута от косата на любимите ви хора“, допълва Роби.

