IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Марго Роби се появи в прозрачна рокля, направена от коса

Актрисата показа дръзката визия на премиерата на „Брулени хълмове“ в Лондон

07.02.2026 | 16:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Точно когато си помислихме, че визиите на Марго Роби от промоционалното турне на „Брулени хълмове“ не могат да бъдат по-зашеметяващи и секси, тя пристигна на премиерата в Лондон с почти изцяло прозрачна – и напълно тематична – рокля. И този път дизайнът е изработен от коса. 

Творецът зад визията? Лондонският моден дизайнер Дилара Финдикоглу, която е създала роклята специално за Роби, вдъхновена от манията по косата по време на Викторианската епоха. Голата рокля е с почти бял корсет, покрит отгоре с ленти от кости, спускащи се до пода, и къс прозрачен шлейф. Маслиненозелени плитки от истинска коса създават външен корсет на тоалета, драпирайки се надолу и кръстосвайки се при коленете, с разпръснати цветя от коса. Връзките на корсета се простират по целия гръб на роклята, създавайки илюзията за гръбнак. 

На червения килим Роби каза пред Who What Wear, че идеята за включването на коса е произлязла от уникалните бижута на Дилара Финдикоглу, които тя е съчетала с роклята. „Вдъхновена е от тази гривна“, сподели актрисата, посочвайки аксесоара на лявата си китка. „Това е реплика на гривната на Шарлот Бронте, за която се подозира, че е била изплетена от косата на Ан и Емили“.

„Било е доста популярно през Викторианската епоха да се правят бижута от косата на любимите ви хора“, допълва Роби.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Марго Роби
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem