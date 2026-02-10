IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Никола Пелц и Бруклин Бекъм ще осиновят дете

Женени са от 2022 г.

10.02.2026 | 02:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Никола Пелц и Бруклин Бекъм са готови да създадат семейство - като осиновят дете. Техен приятел казва, че и двамата искат осиновяване, както и това да имат голямо семейство. 

"И двамата знаят, че идват от места на невъобразими привилегии и съответно силно искат да раздават обратно; да предложат на непривилегировано бебе и дете най-добрият възможен живот. Те говорят прекалено много за това", издава източник на "The Sun".

Но явно родителите на Бруклин, Дейвид и Виктория, няма да могат да влязат в роля на баба и дядо. И е съвсем вероятно да научат за осиновяването чрез постове в Instagram.

Преди няколко седмици младият готвач най-сетне проговори за враждата с родителите си.

Какво шокиращо разкри той четете в teenproblem.net

