Никола Пелц и Бруклин Бекъм ще осиновят дете

Никола Пелц и Бруклин Бекъм са готови да създадат семейство - като осиновят дете. Техен приятел казва, че и двамата искат осиновяване, както и това да имат голямо семейство.

"И двамата знаят, че идват от места на невъобразими привилегии и съответно силно искат да раздават обратно; да предложат на непривилегировано бебе и дете най-добрият възможен живот. Те говорят прекалено много за това", издава източник на "The Sun".

Но явно родителите на Бруклин, Дейвид и Виктория, няма да могат да влязат в роля на баба и дядо. И е съвсем вероятно да научат за осиновяването чрез постове в Instagram.

Преди няколко седмици младият готвач най-сетне проговори за враждата с родителите си.

