Горещ слух: Карди Би и Стефон Дигс се разделиха?

Слухове за раздяла между Карди Би и Стефон Дигс набират скорост след "Супербоул" (Super Bowl).

В понеделник, 9 февруари, фенове забелязаха, че двамата вече не се следват взаимно в Instagram. Това се случва малко след като Дигс - уайд рисийвър (wide receiver) на Ню Ингланд Пейтриътс (New England Patriots) - и отборът му загубиха на "Супербоул 2026" от Сиатъл Сийхоукс (Seattle Seahawks), а Карди Би беше на стадиона по време на шоуто на полувремето, за да подкрепи Бед Бъни.

Изпълнителката на "Bodak Yellow", чието истинско име е Белкалис Алмансар, танцува в "La Casita", която бе препратка към традиционните пуерторикански домове, заедно с Педро Паскал, Карол Джи и Джесика Алба, докато Бед Бъни изпълняваше "Yo Perreo Sola". Изглежда, обаче, че е напуснала Levi's Stadium след шоуто на полувремето и публикува видео в Instagram Stories, на което се вижда как пее песен на Бед Бъни в кола.

Не е ясно кога точно двамата са спрели да се следват.

На Fanatics Super Bowl Party в събота, 7 февруари, репортер на ESPN я попита дали има окуражително послание към Дигс преди големия мач. Тя отговори само "Успех" и продължи нататък. Фенове приеха реакцията като намек, че отношенията им може да са обтегнати.

Представител нa рапърката не е отговорил веднага на запитването на списание People за коментар.

По време на откриващата вечер на "Супербоул" в понеделник, 3 февруари, репортер попита Стефон дали планира да предложи брак на носителката на "Грами".

"В програмата е… може би, нали? Нали?", отговори той и добави с усмивка: "Първо аз да си взема моето."

Двамата направиха първата си официална публична поява като двойка през май 2025 г., когато отидоха на плейофен мач на Ню Йорк Никс (New York Knicks) в Ню Йорк. Карди Би потвърди връзката им през следващия месец с романтична снимка на яхта в Instagram.

Двойката посрещна и първото си дете заедно - момченце - на 4 ноември 2025 г., като засега не е обявила името му.

Спекулациите за раздяла идват почти два месеца след като Стефон Дигс беше обвинен, че е ударил и душил жена в дома си в Масачузетс. Той отрича обвиненията. Според CBS News срещу него има обвинение за престъпление от по-тежък характер - удушаване/душене, и обвинение за по-леко - нападение, а съдебната дата е насрочена за 13 февруари.