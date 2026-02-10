Как винарите от Бордо неохотно угаждат на поколението Z, за да оцелеят?

Винопроизводителите в Бордо са попаднали в порочен кръг. Търсенето на техните плътни червени вина е спаднало, но по-горещите и сухи лета създават по-сладки вина с по-високо алкохолно съдържание.

Сега обаче те са открили, че решението за задоволяване на съвременните вкусове на поколение Z за по-леки, нискоалкохолни вина е в миналото: древната практика за включване на стебла, както и грозде в процеса на ферментация.

Включването на стебла може да намали дела на захарта и да намали алкохолното съдържание с до 1 процентен пункт, като същевременно се получат по-фини, по-свежи аромати.

Винената индустрия на Бордо е в криза поради покачващите се температури и рязкото спадане на търсенето на класическите червени вина във време, когато международната конкуренция е станала по-интензивна от всякога.

"Преди двадесет години хората харесваха силни червени вина с високо алкохолно съдържание, но днес търсят по-свежи, по-леки вина, така че производителите в Бордо се връщат към стар метод за винопроизводство, за да отговарят на новите вкусове", каза Бернар Бурчи, винен критик за Le Figaro.

В Бургундия, регион, известен със своите леки, деликатни Пино Ноар, стъблата често се включват при производството на червени вина. Използването на стъблата в така наречената ферментация на цели гроздове може да доведе до по-сложни, богати на танини вина и често добавя пикантни, билкови вкусове.

Подобно на гроздето, стъблата имат спектър на зрялост, който влияе на крайния вкус на виното. По-зрелите, по-дървесни стъбла обикновено подобряват вкуса, докато неузрелите зелени стъбла могат да доведат до неприятен горчив вкус.

"Допреди около 50 години любителите на виното бяха свикнали с лека горчивина", обясни Бърчи. "След това те предпочитаха вина с по-мек вкус, но сега нотка на горчивина отново е на мода."

Фредерик Маси от Derenoncourt Vignerons Consultants, която консултира производителите, каза, че включването на стеблата може да компенсира нарастващия риск от презряло грозде и прекомерно високо алкохолно съдържание.

"Това може да помогне за отстраняване на дисбалансите, дължащи се на изменението на климата", обяснява той пред The Times.

Именията в Бордо, които са започнали да произвеждат вино с цели гроздове, включват Шато Мулине в апелацията Померол, Шато Лариве О-Брион и Домен Симон Бланшар в Монтан Сен Емилион.

"Включването на гроздови дръжки създава вина, които са по-деликатни, по-меки и по-фини на небцето", каза Бърчи.

Според Винсент Ренуф от лабораторията Excell, специализирана в анализа на вина, гроздовите стебла са "ускорител на вкуса с невероятна ароматна сила". Те могат да произведат аромати, които напомнят на ванилия, киви или кайсия, като същевременно намаляват киселинността, обяснява той.

"Включването на гроздови стебла помага на винопроизводителите в Бордо да създават нови, по-сложни, по-ароматни и изразителни кларетта", казва Маси. "Важното е да се постигне правилната пропорция на дървесните дръжки и да се използват правилно. Подобно на гроздето, дървесните дръжки са различни и имат свои собствени отличителни аромати и вкусове."

Президентът Макрон откри търговския панаир Wine Paris в понеделник, докато правителството търси решения на кризата в една от най-важните експортни индустрии на Франция. Правителството плаща на винопроизводителите в Бордо да изкореняват лозята си, за да намалят свръхпредлагането.

15-процентните мита на президента Тръмп върху френски вина принудиха производителите да намалят цените средно с около 8%, според Гийом Тутон, дистрибутор на френски вина, базиран в Ню Йорк.

"Дори grand crus Classés на Бордо, които не искаха да променят цените си, предложиха промоции", казва той. "Те не можеха да си позволят да загубят американския пазар."

Някои търговци на едро на вино в САЩ очакваха завръщането на Тръмп в Белия дом, като се запасиха с френски вина.

"Предвидихме митата на Тръмп", заяви Тутон. "Направих тригодишни резерви за някои замъци."

Той обаче предупреди, че ако митата се повишат с 50%, износът на френско вино за САЩ може да се пресуши напълно.