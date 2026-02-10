Педро Паскал и Дани Рамирес ще нагорещят страстите като гей двойка в нов филм

Педро Паскал ще участва в предстоящия филм на Тод Хейнс "Де Ноче" ("De Noche"), чиято работа беше спряна през 2025 г. след внезапното оттегляне на Хоакин Финикс. Според информацията Паскал ще влезе в образа на корав детектив, който си партнира с Дани Рамирес в ролята на неговия по-млад любовник.

"Де Ноче", описван като "разклащаща любовна история", разказва за "страстната и неочаквана любовна афера" между полицай (Паскал) и учител в пансион (Рамирес). Действието се развива в Лос Анджелис, на ръба на войната, през 30-те години на XX век. По сюжета героите на Педро и Дани се превръщат в мишени на корумпирани политици и трябва да избягат в Мексико, за да оцелеят.

Тод Хейнс пише в изявление: "Тази история, с Педро Паскал и Дани Рамирес в двете главни роли, се ражда от епоха - твърде релевантна и за нашата - на вътрешна корупция, расова експлоатация и глобален терор."

"Историята се превръща в свидетелство за необяснимите сили на желанието и любовта да оцелеят и да надделеят, дори над най-парализиращите човешки бариери" ,добавя Хейнс.

Подобно на най-новия филм на Хейнс "Май, декември" ("May December") с Натали Портман и Джулиан Мур, "Де Ноче" също поставя в центъра връзка с голяма разлика във възрастта между двамата основни персонажи.

Хоакин Финикс първоначално беше свързан с проекта, но внезапно напусна филма само пет дни преди началото на снимките в Гуадалахара, Мексико, през август 2024 година.

Оттеглянето на Финикс доведе до незабавното спиране на продукцията на "Де Ноче". Тогава различни информации твърдяха, че актьорът от "Жокера" ("Joker") е "изстинал" заради участието в откровени секс сцени, включени във филма.

Но, феновете могат да се радват, защото предстоящият филм на Тод Хейнс вече отново е на релси, с Педро Паскал и Дани Рамирес като двамата основни герои и любовници.

Макар че и двамата актьори вече са си партнирали в сериала на HBO "Последните оцелели" ("The Last of Us"), в "Де Ноче" със сигурност ще изградят много по-интимна връзка, пише OUT Magazine.