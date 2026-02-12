IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
76-годишната Туиги блести в новата кампания на Burberry

Модна икона от 60-те, днес Туиги крачи гордо с мъжки панталон и дръзка усмивка

12.02.2026 | 01:30 ч. 0
Снимки: Getty Images

За красотата и елегантността няма възраст. Доказателство е Туиги – супермодел, актриса, певица и модна икона.

Започнала като модел съвсем млада, кариерата ѝ се развива с бурни темпове, отвеждайки я по подиумите на Япония, Франция и САЩ. Леко слабото, дори според някои кльощаво момиче с андрогенна красота, краси кориците на списания като Vogue и Tatler.

Талантът ѝ като актриса носи на Лесли Лоусън, както е истинското име на звездата, две награди „Златен глобус“ и номинация за награда „Тони“, а само на 22 издава първия си албум като певица. Жена с много таланти.

Днес на 76, Туиги все още носи любовта си към красотата и модата.

