76-годишната Туиги блести в новата кампания на Burberry

За красотата и елегантността няма възраст. Доказателство е Туиги – супермодел, актриса, певица и модна икона.

Започнала като модел съвсем млада, кариерата ѝ се развива с бурни темпове, отвеждайки я по подиумите на Япония, Франция и САЩ. Леко слабото, дори според някои кльощаво момиче с андрогенна красота, краси кориците на списания като Vogue и Tatler.

Талантът ѝ като актриса носи на Лесли Лоусън, както е истинското име на звездата, две награди „Златен глобус“ и номинация за награда „Тони“, а само на 22 издава първия си албум като певица. Жена с много таланти.

Днес на 76, Туиги все още носи любовта си към красотата и модата.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg