7 знака, че той има властна майка

В отношенията между майки и синове, токсичните връзки, характеризирани с властен стил на родителство, могат да повлияят негативно върху начина, по който детето изгражда привързаност и благосъстоянието му в романтични връзки като възрастен.

Мъжът с властна майка лесно може да бъде разпознат. На първо място за него е важно мнението на майката за партньорката му. Ако тя не я одобрява, такива типове мъже са склонни да изберат друга партньорка.

Според психолога Лин Марголис, майки, които нямат достатъчно добра връзка в собствените си бракове, могат да се обръщат към синовете си за емоционална грижа, която ги натоварва още от детството. Като възрастни тези мъже трудно изграждат независимост и вземат решения, които да са угодни на майките им.

Кои са признаците, че мъжът, към когото изпитвате емоции има властна майка?

1. Очаква другите да решават проблемите му

Мъжете, израснали с властна майка, могат да продължат да разчитат на жените в живота си да се намесват и да решават проблемите им като възрастни. Те са свикнали жените да са постоянно около тях, да „опазват спокойствието“ им и да решават проблемите им, което саботира тяхната независимост и автономия.

Това е по-често срещано, отколкото си мислим. Всъщност това явление, което поставя нереалистични очаквания и емоционални тежести върху жените, е част от причината дамите по-често да подават молби за развод. От тях се очаква те да вършат всичко за партньорите си, от домакински задължения до постоянна емоционална подкрепа, което е изтощително.

2. Трудно взема собствени решения

Според проучване на Университета на Вирджиния, децата, израснали с контролиращи и властни родители, често имат затруднения с романтични отношения като възрастни. Те са лишени от възможност да упражняват независимост като деца и са били принудени да се вписват в семейни динамики, които им дават по-малко комфорт и увереност.

Като възрастни те често търсят партньори, които използват контрол, за да се чувстват сигурни, дори ако това вреди на благополучието им. Мъжът, към когото изпитвате емоции, трудно ли взема самостоятелно решения или често се допитва до другите, до майка си?

