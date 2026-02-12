Жестоки мерки за сигурност заради днешния Виенски бал

Днес в залите на Виенската държавна опера ще се проведе традиционният Виенски бал, връх на балния сезон в Австрия, на които се очаква да пристигнат 5000 гости. Политическият, индустриалният и културният елит на страната присъстват на този традиционен бляскав празник, за който всяка година са поканени и официални високопоставени гости от чужбина.

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер и полицията във Виена днес представиха на пресконференция концепцията за сигурност за предстоящия Виенски бал, според която за сигурността на гостите ще се грижат около 400 цивилни и униформени полицаи - от патрулната, криминалната, както и от службата за защита на конституцията. Министърът напомни за втората степен за терористична заплаха, която в момента е в сила в Австрия, съобщи БТА.

Въпреки че в навечерието на тазгодишния Виенски бал няма конкретна заплаха, общата ситуация „оказва влияние върху щателната подготовка за бала“, каза Карнер при огледа на оперните зали. Освен силите на областната полицейска дирекция,

в балната нощ на разположение ще бъдат и командоси от специалните сили "Кобра" и експерти по експлозиви

Заместник-председателят на Виенската полиция Дитер Чефан подчерта, че за Виенския бал важи и разпоредба за претърсване, за да могат при необходимост да бъдат иззети опасни предмети. „Не очакваме обаче хора, които искат да създават проблеми, а зрители, които искат да се насладят на вечерта“, каза Чефан.

За да е гарантирано гладкото протичане на събитието, Виенската държавна опера е под интензивно наблюдение още преди бала. Това се отнася за входовете и изходите, доставчиците, както и за всички други лица, които са ангажирани в подготовката. За тази цел операта вече е претърсена с полицейски кучета.

Задачата на силите на реда е необходимите ограничителни мерки да гарантират сигурността и същевременно да намалят до минимум влиянието им върху индивидуалния и обществения транспорт въпреки обявените за утре вечер демонстрации пред сградата на Виенската държавна опера.